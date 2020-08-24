В ходе беспорядков ﻿в Париже после финала Лиги чемпионов задержаны более 100 человек

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала около 150 участников беспорядков, произошедших на улицах французской столицы во время финального матча футбольной Лиги чемпионов в Лиссабоне и после завершения игры, в которой "Пари Сен- Жермен" (ПСЖ) уступил мюнхенской "Баварии".

"За вечер финала Лиги чемпионов силы правопорядка осуществили 148 задержаний, в частности за вандализм, насилие и бросание в стражей порядка различных предметов. Было также выписано 404 штрафа за отсутствие маски в зонах, где ее ношение считается обязательным", - говорится в коммюнике префектуры полиции Парижа.

Еще до завершения игры столкновения болельщиков с полицией начались у парижского стадиона "Парк де Пренс", где велась трансляция матча. После завершения игры фанатам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером было перекрыто движение. Отдельные сподвижники проигравшей команды решили прорвать оцепление в районе площади генерала Шарля де Голля, в результате чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, а позже приступить к разгону агрессивно настроенных людей.

Кроме того, согласно сообщению префектуры, перед началом трансляции и в ходе матча сотрудники полиции инспектировали бары и кафе в районе Елисейских полей. Посетителей тех мест, где владельцы не могли обеспечить соблюдение дистанции и прочих профилактических мер, выводили на улицу, а сами заведения закрывали.