В Иране назначена дата очередных президентский выборов
09:20 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередные президентские выборы в Иране назначены на 18 июня 2021 года. Об этом заявил заместитель главы министерства внутренних дел страны Джамаль Орф.
"После согласования с Советом стражей конституции Ирана, [принято решение] провести выборов 18 июня 2021 года", - цитирует его слова в понедельник агентство ИСНА.
В воскресенье Орф заявил, что начало избирательного процесса запланировано на февраль - март 2021 года.
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