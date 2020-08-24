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В Москве после ДТП с участием автобуса госпитализированы 14 человек

10:00 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель и 13 пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП с участием автобуса на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате ДТП пострадали и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинские учреждения водитель и 13 пассажиров автобуса", - сказали в пресс- службе.

В воскресенье днем на 25-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса "Лиаз" и грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros. ДТП произошло в результате того, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в идущий впереди автобус.

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