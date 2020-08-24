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Участники акций убирали за собой мусор и Минск вернулся ﻿к рабочим будням

10:10 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утренний Минск в понедельник уже ничем не напоминает о состоявшихся в воскресенье многотысячных протестах против действующей власти. Люди спешат на работу, в центре небольшие автомобильные заторы, присущие белорусской столице в утренние часы.

Как передает корр. ТАСС, кое-где дворники еще не успели убрать сложенные около мусорных контейнеров плакаты, с которыми манифестанты выражали свой протест. Особенностью демонстраций в Минске и других городах Белоруссии является то, что участники акций убирают за собой мусор, никто пока не предъявил в этой связи претензий манифестантам.

Все автомагистрали Минска открыты для движения, на прилегающих к проспекту Независимости улицах опять можно парковаться. На площади Независимости у Дома правительства спокойно. Только подход к нему по-прежнему остается закрытым металлическими ограждениями.

Обстановка у стелы "Минск - город-герой" - как и в обычные дни. Военных здесь нет, движение по проспектам Победителей и Машерова осуществляется в обычном режиме. Минчане и гости белорусской столицы сегодня не испытывают проблем с мобильным интернетом после воскресных ограничений, введенных операторами по требованию госорганов.

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