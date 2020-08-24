Для промышленных компаний правительство Франции снизит налоги - Ле Мэр
10:20 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Франции снизит налоги для промышленных компаний на территории страны на общую сумму в 10 млрд евро, чтобы стимулировать создание рабочих мест. Об этом заявил в понедельник министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.
"С 1 января мы снизим налоги на производство на 10 млрд евро, чтобы предприятия могли создавать новые рабочие места и активизировать процесс переноса промышленной активности на территорию страны", - сообщил министр.
По его словам, в правительстве решили присвоить одинаковый приоритет восстановлению экономики и борьбе с коронавирусом. При этом министр заверил, что недавнее решение о смещении на неделю даты презентации плана по восстановлению экономики, включающего выделение дополнительных 100 млрд евро из бюджета, никак не повлияет на претворение в жизнь его основных положений с начала следующего года.
"Пока что мы придерживаемся прогноза о снижении ВВП на 11% в этом году", - добавил Ле Мэр. Он пояснил, что, хотя в мае и июне наблюдался заметный прогресс в восстановлении экономики, на фоне резкого увеличения количества новых случаев коронавируса сейчас присутствует сильная неопределенность.
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