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Из-за поиска нового адвоката суд по делу актера Ефремова отложен до 31 августа

11:10 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено до 31 августа в связи с необходимостью поиска нового адвоката. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело актера.

"В связи с необходимостью поиска нового адвоката судебное заседание переносится на 31 августа. Подсудимому Ефремову разъясняется, что в случае, если он не найдет к тому времени нового защитника, суд вправе назначить ему защитника по назначению", - заявила судья Елена Абрамова, отметив, что разрешит ходатайство подсудимого о биологической экспертизе после вступления в дело нового защитника.

Актер также заявил, что до сих пор не понимает, что именно произошло в вечер. "Если бы я убедился в суде, что виноват, я бы признал вину. Вместо этого я увидел сотрудников ГИБДД, которые утверждают о моем присутствии за рулем с чужих слов, свидетеля Женжебира, который меняет свои показания", - отметил актер. Он также упрекнул суд в необъективности и попросил о новой биологической экспертизе по своему делу для прояснения всех обстоятельств ДТП.

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