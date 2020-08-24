Британским парламентариям представили проект временного здания

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский архитектор Норман Фостер представил проект временного здания для 650 депутатов Палаты общин британского парламента на время многолетнего ремонта Вестминстерского дворца. Новый дом для народных избранников стоимостью 300 млн фунтов стерлингов (392, 6 млн долларов) под прозрачным куполом из стекла со стальными конструкциями, как сообщает в понедельник газета "Дейли мейл", может разместиться вблизи нынешнего исторического здания, на плацу Королевской конной гвардии у Уайтхолла в центре Лондона.

Согласно проекту, на который знаменитого архитектора вдохновил возведенный в лондонском Гайд-парке к Всемирной выставке 1851 года Хрустальный дворец, в здании под одной крышей разместятся точная копия зала заседаний нижней палаты с галереей для публики, офисы всех парламентариев, кафе и рестораны, террасы. Как и дворец из позапрошлого века, новое здание можно будет впоследствии разобрать и восстановить в любом месте, используя для других целей.

Проект Фостера, одного из наиболее известных и коммерчески успешных архитекторов, работающих в стиле хай- тэк, три года назад, по данным издания, был отвергнут, в частности, по соображениям безопасности, однако в минувшем месяце он вновь оказался в центре внимания реставраторов Вестминстерского дворца.

"Это [проект] экономит огромные средства и время, и здание можно использовать повторно, - приводит издание слова Фостера. - Все считают перенос парламента огромной проблемой, но это также предоставляет невероятные возможности". "Плац конной гвардии находится рядом с Даунинг-стрит, 10 и 11 (где находятся официальные резиденции премьера и главы Минфина), и это место намного безопаснее, чем Ричмонд-хаус [на Уайтхолле]", куда ранее планировалось переместить депутатов Палаты общин, сказал архитектор.

Стоимость его проекта более чем вдвое ниже суммы 750 млн фунтов (981,6 млн долларов), заложенной с этой целью в бюджет. На его реализацию, по оценкам экспертов, потребуется 28 месяцев, и первые парламентарии могут переехать в новое здание в 2023 году, на три года раньше, чем прежде планировалось. Два года назад британские депутаты проголосовали за переезд обеих палат парламента Соединенного Королевства в другие помещения, причем члены Палаты лордов должны были переместиться в современный Центр конференций имени Елизаветы II. Однако в связи с пандемией коронавируса эти планы сейчас корректируются.