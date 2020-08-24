О правонарушениях на массовых акциях в Минске составлено 79 протоколов

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста, прошедших в воскресенье в Минске, а в Бресте и Гродно - 3 тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии составили 79 протоколов об административных нарушениях. Об этом в понедельник сообщается в официальном телеграм-канале министерства внутренних дел республики.

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно - не более трех тысяч человек", - утверждает министерство. При этом отмечается, что "за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях".

В ведомстве в очередной раз напомнили, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях влечет административную ответственность в виде штрафа или административного ареста, а также уголовную, вплоть до лишения свободы до 15 лет.

Накануне в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции протеста оппозиции. В столице, по оценкам корр. ТАСС, в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек.