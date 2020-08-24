Несмотря на призывы к забастовкам белорусские предприятия продолжают свою работу
12:20 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские предприятия продолжают свою работу, несмотря на созданные на заводах стачечные комитеты и призывы к забастовкам в интернете.
"Большинство [работников] сегодня находится на рабочих местах", - сообщили ТАСС в понедельник в стачкоме ОАО "Беларуськалий". При этом там отметили, что у шахтеров "настроения разные".
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в понедельник написал в своем телеграм-канале, что "по состоянию на 11 часов 24 августа все предприятия Бреста работают в штатном режиме".
Накануне в эфире телеканала ОНТ министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что "все предприятия Минпрома работают в штатном режиме". "Конечно, есть люди, которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача - объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят - ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут", - сказал глава Минпрома.
В конце минувшей недели лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский отметил, что на предприятии "все цеха работают", однако это, по его мнению, является "затишьем перед бурей". Выступая в минувшую субботу в Гродно, президент страны Александр Лукашенко потребовал закрывать бастующие предприятия.
НОВОСТИ
- 13:10 24.08.2020
- Ответные меры Москвы на высылку из Австрии российского дипломата не заставит себя ждать
- 13:09 24.08.2020
- Заммэра Москвы Ефимов: необходимо выработать новую экономическую стратегию
- 13:00 24.08.2020
- По случаю 29-й годовщины независимости в Киеве проходит Марш защитников Украины
- 12:10 24.08.2020
- О правонарушениях на массовых акциях в Минске составлено 79 протоколов
- 12:00 24.08.2020
- Британским парламентариям представили проект временного здания
- 11:10 24.08.2020
- Из-за поиска нового адвоката суд по делу актера Ефремова отложен до 31 августа
- 11:00 24.08.2020
- Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата
- 10:20 24.08.2020
- Для промышленных компаний правительство Франции снизит налоги - Ле Мэр
- 10:10 24.08.2020
- Участники акций убирали за собой мусор и Минск вернулся к рабочим будням
- 10:00 24.08.2020
- В Москве после ДТП с участием автобуса госпитализированы 14 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать