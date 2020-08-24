Несмотря на призывы к забастовкам белорусские предприятия продолжают свою работу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские предприятия продолжают свою работу, несмотря на созданные на заводах стачечные комитеты и призывы к забастовкам в интернете.

"Большинство [работников] сегодня находится на рабочих местах", - сообщили ТАСС в понедельник в стачкоме ОАО "Беларуськалий". При этом там отметили, что у шахтеров "настроения разные".

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в понедельник написал в своем телеграм-канале, что "по состоянию на 11 часов 24 августа все предприятия Бреста работают в штатном режиме".

Накануне в эфире телеканала ОНТ министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что "все предприятия Минпрома работают в штатном режиме". "Конечно, есть люди, которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача - объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят - ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут", - сказал глава Минпрома.

В конце минувшей недели лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский отметил, что на предприятии "все цеха работают", однако это, по его мнению, является "затишьем перед бурей". Выступая в минувшую субботу в Гродно, президент страны Александр Лукашенко потребовал закрывать бастующие предприятия.