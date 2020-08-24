По случаю 29-й годовщины независимости в Киеве проходит Марш защитников Украины
13:00 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марш защитников Украины проходит в понедельник в Киеве по случаю 29-й годовщины независимости. В акции принимают участие десятки тысяч участников боевых действий в Донбассе, активистов различных политических сил.
Как сообщает корр. ТАСС с места события, марш начался от парка Тараса Шевченко, далее люди пошли по Крещатику до Европейской площади. Ветераны войны в Донбассе сформировали 48 колонн. Впереди марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на майдане во время так называемой "революции достоинства" в 2014 году. Колонну сопровождают сотрудники полиции. Марш проходит без партийных флагов. Митингующие идут под знаменами боевых подразделений, принимающих участие в военном конфликте на Востоке Украины, а также ветеранских организаций. Участники акции скандируют: "Герои не умирают! Умирают враги!".
Вдоль тротуара находится много киевлян и гостей города, которые скандируют "Дякуемо!" ("Благодарим"). На Крещатике участников марша встретили сотни людей с флагами и цветами.
Марш независимости, или марш защитников Украины проводится во второй раз на День независимости как альтернатива официальным государственным мероприятиям. В этом году на Украине государственные мероприятия на День независимости не являются масштабными в связи с карантином.
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