Ответные меры Москвы на высылку из Австрии российского дипломата не заставит себя ждать

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии. Это подтвердил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", - сказал представитель Кремля.

В остальном Песков переадресовал этот вопрос в МИД РФ.

В посольстве РФ в Вене в ответ на это сообщили, что такое решение возмутительно, и выразили уверенность, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Там также указали на ущербность такого решения австрийских властей для конструктивных российско-австрийских отношений.

