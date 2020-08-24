Ответные меры Москвы на высылку из Австрии российского дипломата не заставит себя ждать
13:10 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии. Это подтвердил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", - сказал представитель Кремля.
В остальном Песков переадресовал этот вопрос в МИД РФ.
В посольстве РФ в Вене в ответ на это сообщили, что такое решение возмутительно, и выразили уверенность, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Там также указали на ущербность такого решения австрийских властей для конструктивных российско-австрийских отношений.
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