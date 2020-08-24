Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москве больше импонируют политики, которые выступают за союзничество России и Белоруссии, но вмешиваться в ситуацию в соседней стране Кремль не собирается. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами", - сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что какое- либо установление контактов с оппозицией в любом случае шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. "Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным, и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас и в так называемой горячей стадии", - заявил он.



