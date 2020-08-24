Лишь 18 из 33 проверенных наименований алюминиевой фольги отвечают заявленным параметрам

13:35

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) по предложению Алюминиевой ассоциации оценил соответствие геометрических параметров представленной в розничной продаже алюминиевой фольги в рулонах значениям, которые были заявлены в маркировке данной продукции. В испытаниях, организованных в период с марта по июль 2020 года, участвовали 33 наименования алюминиевой фольги бытового назначения разных торговых марок с различными значениями толщины, ширины и длины, по два образца каждого.

В рамках исследования проводилась выборочная закупка алюминиевой фольги в сетевых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Затем обезличенные и зашифрованные образцы направлялись в независимую аккредитованную испытательную лабораторию. Измерения соответствия алюминиевой фольги заявляемым параметрам (длина, ширина и толщина) проводились в ФБУ "Тест-С.-Петербург" с использованием необходимых технических средств согласно требованиям межгосударственных стандартов ГОСТ 32582-2013 "Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия" и ГОСТ 745-2014 "Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия".

В соответствии с п. 3.2.1. ГОСТ 32582-2013 предельное допустимое отклонение по длине фольги в рулонах составляет плюс-минус 5% (т.е., например, при заявленной длине 10 м фактическое значение может составлять от 9,5 м до 10,5 м). Согласно пункту 3.1. указанного стандарта отклонения по ширине допускаются не более плюс-минус 1 мм, а по толщине - не более плюс-минус 0,001, 0,002 или 0,003 мм (в зависимости от толщины фольги в рулоне).

Исследование показало, что из 33 наименований фольги всем заявленным параметрам отвечают лишь 18, из них 13 - продукция ООО "РУСАЛ-Саянская фольга" (торговые марки "Econta", "Каждый день", ТМ "ARO", "365 дней", "ЛЕНТА", "ПРОСТО", "Мадам Повари", "Фольга BILLA", "Все нужное для дома"), четыре наименования производства ООО "Биосфера Полимер" (ТМ "BonHome", "Просто Азбука") и один образец ООО "АРМ-Групп" ("Вкус Вилл").

Остальные же 15 изделий производства трех компаний не отвечают одному или нескольким заявленным размерам. Таковы все десять наименований фольги производства компании ООО "Интропластика" (торговые марки "То, что надо", "Круглый год", "Easyday", "Ваш выбор", "Глобус"). Из них пять не соответствуют заявленной ширине, три - длине и ширине (отклонения по длине до минус 20%), два - ширине и толщине.

Также все четыре наименования фольги производства компании ООО "Крокус Групп" торговой марки "О’кей" не отвечают заявленным параметрам: три - по ширине, одно - по длине и ширине.

А рулоны фольги производства компании ООО "АЛФОЙЛ-2008" торговой марки "AZUR" оказались почти вдвое короче длины, заявленной изготовителем.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в восьми случаях в маркировке изделий отсутствовала информация о толщине алюминиевой фольги, характеризующей одно из важнейших потребительских свойств данного товара - его прочность.

Комментируя полученные результаты, председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр Шелищ сказал: "Мы считаем очень важной инициативу Алюминиевой ассоциации по проведению независимой оценки соответствия основных потребительских характеристик такой продукции массового спроса, как алюминиевая фольга для упаковки пищевых продуктов в домашних условиях, информации ее изготовителей. Проведенное исследование показало, что рынок этой продукции нуждается в защите потребителей от обмана, а изготовителей - от недобросовестной конкуренции. Мы призываем потребителей учитывать результаты этого исследования, выбирая нужную им фольгу на полках магазинов, Алюминиевую ассоциацию - дать свою оценку этичности бизнеса тех, кто вводит потребителей в заблуждение, и Роспотребнадзор - применить свои полномочия для очищения рынка от продукции ненадлежащего качества и ее недобросовестных поставщиков".

Потребительский контроль качества находящейся в продаже продукции - необходимый атрибут цивилизованного рынка, предусмотренный законом "О защите прав потребителей". Представленное исследование СПРФ является одним из эффективных инструментов такого контроля. В СПРФ выражают надежду, что оно привлечет внимание контролирующих органов к фактам нарушения прав потребителей, а потребителей и ритейл убедит в том, что выбирать выгоднее проверенные бренды. Для производителей же оно должно стать предупреждением о необходимости строго следовать заявленным потребительским характеристикам товара.

По результатам исследования Союзом потребителей Российской Федерации и Алюминиевой ассоциацией направлены совместные письма производителям, чьи образцы не соответствуют заявленным параметрам, сетевым ритейлерам, в Роспотребнадзор и общества по защите прав потребителей в целях принятия мер по предотвращению введения потребителей в заблуждение и недобросовестной конкуренции.