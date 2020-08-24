В этом году в войска поступят первые серийные истребители Су-57 - Борисов
14:30 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые серийные истребители пятого поколения Су-57 поступят в войска в этом году. Об этом в понедельник журналистам на форуме "Армия-2020" сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Еще в прошлом году решение было принято президентом [России] о серийной закупке в рамках текущей ГПВ (госпрограмма вооружений до 2027 года - прим. ТАСС), и, насколько я знаю, в Комсомольске-на-Амуре авиационный завод приступил к изготовлению серийных образцов", - сказал Борисов.
"Да", - подтвердил Борисов, отвечая на уточняющий вопрос о начале поставок серийных машин в этом году.
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