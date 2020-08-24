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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости

14:55 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны. Об этом в понедельник сообщило агентство БелТА.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - сказано в поздравлении.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне. Он пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Украина в понедельник отмечает 29-ю годовщину независимости. Из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате, а торжества проводятся не на Майдане Незалежности (площади Независимости), а на Софийской и Михайловской площадях.

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