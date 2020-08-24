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Факт повторного заражения COVID-19 доказан учеными из Гонконга

15:25 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медикам из Университета Гонконга удалось доказать факт повторного заражения коронавирусом мужчины, переболевшим вызываемым им заболеванием четыре месяца назад. Это первый зарегистрированный случай в мире, сообщила в понедельник радиостанция Ар-ти-эйч-кей.

Речь идет о 33-летнем гонконгском программисте, которые был выписан из больницы в апреле. Однако в его организме вновь выявили наличие инфекции, когда он вернулся в текущем месяце после поездки в Испанию. При этом уровень вирусной нагрузки оказался довольно высоким, что совсем не характерно. Медики в итоге выяснили, что данный случай не имеет отношения к ситуациям, когда в организме выздоровевших пациентов выявлялись слабые остатки вируса, дававшие положительный результат при повторных тестах.

Микробиологи из Гонконгского университета пояснили, что проведенное ими генетическое сравнение отчетливо показало, что речь идет о разных штаммах коронавируса. Это говорит о том, что мужчина заново подвергся заражению во время недавней поездки в Испанию, где вирус мог мутировать. При этом он не обладал необходимым иммунитетом.

"Многие полагают, что переболевшие COVID-19 пациенты приобретают иммунитет против повторного инфицирования. Однако есть свидетельства того, что у некоторых людей уровень антител снижается через несколько месяцев", - отметили авторы исследования. Они призвали учитывать этот факт для рассмотрения возможности вакцинации пациентов, которые уже переболели данным заболеванием.

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