Факт повторного заражения COVID-19 доказан учеными из Гонконга
15:25 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медикам из Университета Гонконга удалось доказать факт повторного заражения коронавирусом мужчины, переболевшим вызываемым им заболеванием четыре месяца назад. Это первый зарегистрированный случай в мире, сообщила в понедельник радиостанция Ар-ти-эйч-кей.
Речь идет о 33-летнем гонконгском программисте, которые был выписан из больницы в апреле. Однако в его организме вновь выявили наличие инфекции, когда он вернулся в текущем месяце после поездки в Испанию. При этом уровень вирусной нагрузки оказался довольно высоким, что совсем не характерно. Медики в итоге выяснили, что данный случай не имеет отношения к ситуациям, когда в организме выздоровевших пациентов выявлялись слабые остатки вируса, дававшие положительный результат при повторных тестах.
Микробиологи из Гонконгского университета пояснили, что проведенное ими генетическое сравнение отчетливо показало, что речь идет о разных штаммах коронавируса. Это говорит о том, что мужчина заново подвергся заражению во время недавней поездки в Испанию, где вирус мог мутировать. При этом он не обладал необходимым иммунитетом.
"Многие полагают, что переболевшие COVID-19 пациенты приобретают иммунитет против повторного инфицирования. Однако есть свидетельства того, что у некоторых людей уровень антител снижается через несколько месяцев", - отметили авторы исследования. Они призвали учитывать этот факт для рассмотрения возможности вакцинации пациентов, которые уже переболели данным заболеванием.
НОВОСТИ
- 16:20 24.08.2020
- Дело о клевете в отношении Навального приостановлено
- 16:15 24.08.2020
- "Белавиа" не будет летать в Россию минимум до 14 сентября
- 16:00 24.08.2020
- Алексей Навальный до сих пор находится в коме - адвокат
- 15:45 24.08.2020
- Прокуратура через попросила суд запросить из Омска диагноз Навального
- 14:55 24.08.2020
- Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости
- 14:30 24.08.2020
- В этом году в войска поступят первые серийные истребители Су-57 - Борисов
- 14:10 24.08.2020
- Спецпредставитель США по Сирии считает, что взрыв на газопроводе организован сторонниками ИГ
- 13:35 24.08.2020
- Лишь 18 из 33 проверенных наименований алюминиевой фольги отвечают заявленным параметрам
- 13:20 24.08.2020
- Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
- 13:10 24.08.2020
- Ответные меры Москвы на высылку из Австрии российского дипломата не заставит себя ждать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать