Прокуратура через попросила суд запросить из Омска диагноз Навального

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура попросила суд, рассматривающий дело о клевете в отношении блогера Алексея Навального, запросить больницу в Омске по поводу диагноза обвиняемого. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Прокуратурой заявлено ходатайство об истребовании из больницы в Омске, где проходил лечение Навальный, его диагноз", - сказала собеседница агентства. Представитель прокуратуры также попросил о переносе заседания.