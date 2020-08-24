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Алексей Навальный до сих пор находится в коме - адвокат

16:00 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме в немецкой клинике. Об этом сообщила один из его адвокатов Ольга Михайлова в понедельник в Мосгорсуде, где слушается жалоба на установление срока ознакомления с уголовным делом в отношении блогера о клевете в адрес ветерана.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил, - сказала защитник. - С ним невозможно связаться, потому что он в коме". При этом она не уточнила, откуда у нее такие сведения.

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