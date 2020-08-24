"Белавиа" не будет летать в Россию минимум до 14 сентября

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов во все города России до 14 сентября. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"Полеты во все пункты России приостановлены до 14 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - сказано в сообщении.