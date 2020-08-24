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НОВОСТИ

Дело о клевете в отношении Навального приостановлено

16:20 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой суд в Москве приостановил в связи с болезнью подсудимого рассмотрение дела в отношении блогера Алексея Навального по факту клеветы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 320 уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, приостановлено в связи с болезнью подсудимого", - сообщила собеседница агентства.

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