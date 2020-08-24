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В Минкульте рассказали, сколько потеряет кинотеатральная сфера из-за пандемии

16:40 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кинотеатральная отрасль в России потеряет из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений порядка 15 млрд руб., возможен дефицит новых отечественных картин в перспективе 2-3 лет. Об этом заявил в понедельник заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас мы ожидаем, что ущерб составит порядка 15 млрд рублей. Я имею в виду кинотеатральную отрасль. Понятно, что мы почувствуем и по другим сегментам. Если мы не будем сейчас предпринимать меры, то можем столкнуться с тем, что не хватит отечественных картин через два-три года, - сказал Ксензов. - Если мы пойдем эту осень, эту зиму более-менее нормально, последствия будут ощущаться для всей отрасли еще года два. Как минимум".

Замглавы Минкультуры отметил, что на Западе ситуация хуже из-за позиции страховых компаний, не дающих вернуться к кинопроизводству.

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