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НОВОСТИ

Первой страной, куда поступит российская вакцина от COVID-19 станет Белоруссия

17:05 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса. "Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.

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