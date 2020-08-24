Первой страной, куда поступит российская вакцина от COVID-19 станет Белоруссия

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса. "Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.