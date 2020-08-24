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Жители Белоруссии активно скупают иностранную валюту - СМИ

17:50 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на иностранную валюту в Белоруссии на фоне политического кризиса сохраняется, в обменных пунктах продолжаются перебои с наличием валюты. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Уже с утра понедельника в обменных пунктах, к примеру ОАО "Технобанка" на проспекте Независимости в Минске продавали только те доллары, которые сдавали граждане, но еще оставались евро. "Мы работаем с оборота, сколько купили у населения, столько и продали", - отметили в обменном пункте. В других обменных пунктах такая же ситуация. В Нацбанке Белоруссии корр. ТАСС подтвердили наличие повышенного спроса населения на валюту в связи с ожиданиями девальвации.

Последние несколько дней белорусский рубль слабеет по отношению ко всем основным валютам в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Ранее первый вице- премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что, если протестующие белорусы последуют призывам оппозиции и начнут реализовывать предлагаемые в телеграм-каналах экономические методы борьбы с властью, то это неизбежно приведет к девальвации нацвалюты.

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