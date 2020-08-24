0
0
16
НОВОСТИ

Врачи клиники "Шарите" сообщили о состоянии Навального

17:47 24.08.2020

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", продолжает оставаться искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.

"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", - говорится в сообщении.

"В настоящее время нет острой угрозы жизни [Навального]", - пишут медики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:50 24.08.2020
Жители Белоруссии активно скупают иностранную валюту - СМИ
0
0
17:35 24.08.2020
Музеям вновь разрешено принимать туристические группы
0
47
17:05 24.08.2020
Первой страной, куда поступит российская вакцина от COVID-19 станет Белоруссия
0
104
16:40 24.08.2020
В Минкульте рассказали, сколько потеряет кинотеатральная сфера из-за пандемии
0
130
16:20 24.08.2020
Дело о клевете в отношении Навального приостановлено
0
180
16:15 24.08.2020
"Белавиа" не будет летать в Россию минимум до 14 сентября
0
175
16:00 24.08.2020
Алексей Навальный до сих пор находится в коме - адвокат
0
215
15:45 24.08.2020
Прокуратура через попросила суд запросить из Омска диагноз Навального
0
180
15:25 24.08.2020
Факт повторного заражения COVID-19 доказан учеными из Гонконга
0
264
14:55 24.08.2020
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости
0
217

Возврат к списку