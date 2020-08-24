Врачи клиники "Шарите" сообщили о состоянии Навального

17:47

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", продолжает оставаться искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.

"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", - говорится в сообщении.

"В настоящее время нет острой угрозы жизни [Навального]", - пишут медики.