Зеленский хочет верить, что война в Донбассе прекратится в этом году

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе будут прекращены в этом году.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - сказал он в интервью телеканалу "Евроньюс", фрагмент которого транслировался в понедельник.