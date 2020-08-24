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НОВОСТИ

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвана к белорусским следователям

18:36 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член президиума Координационного совета (КС), нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич была вызвана в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета. Светлана планирует пойти", - отметили представители совета.

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