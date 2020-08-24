Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвана к белорусским следователям
18:36 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член президиума Координационного совета (КС), нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич была вызвана в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета.
"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета. Светлана планирует пойти", - отметили представители совета.
НОВОСТИ
- 19:20 24.08.2020
- Республиканская партия США официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
- 18:00 24.08.2020
- Зеленский хочет верить, что война в Донбассе прекратится в этом году
- 17:50 24.08.2020
- Жители Белоруссии активно скупают иностранную валюту - СМИ
- 17:47 24.08.2020
- Врачи клиники "Шарите" сообщили о состоянии Навального
- 17:35 24.08.2020
- Музеям вновь разрешено принимать туристические группы
- 17:05 24.08.2020
- Первой страной, куда поступит российская вакцина от COVID-19 станет Белоруссия
- 16:40 24.08.2020
- В Минкульте рассказали, сколько потеряет кинотеатральная сфера из-за пандемии
- 16:20 24.08.2020
- Дело о клевете в отношении Навального приостановлено
- 16:15 24.08.2020
- "Белавиа" не будет летать в Россию минимум до 14 сентября
- 16:00 24.08.2020
- Алексей Навальный до сих пор находится в коме - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать