Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвана к белорусским следователям

18:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член президиума Координационного совета (КС), нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич была вызвана в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета. Светлана планирует пойти", - отметили представители совета.