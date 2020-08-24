Республиканская партия США официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа в качестве своего кандидата в президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Соответствующее решение республиканцы приняли в понедельник в результате голосования на своем общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).