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Меркель и Маас призвали Россию расследовать ухудшение здоровья Навального

19:35 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств ухудшения здоровья блогера Алексея Навального. Документ распространила в понедельник пресс-служба кабмина ФРГ.

"Согласно заявлению команды врачей "Шарите", данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального", - утверждали канцлер и министр. Меркель и Маас отметили, что, "принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России", власти теперь "должны до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать это преступление". "Необходимо установить и наказать ответственных", - говорится в заявлении.

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