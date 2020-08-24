На площади Независимости в Минске ОМОН задерживает протестующих - СМИ

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие стали собираться на площади Независимости в Минске в понедельник в 19:00, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов. Об этом сообщается в телеграм- канале портала tut.by

"Минск. В 19.00 на площади Независимости стали собираться люди, - говорится в сообщении. - Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона". Начались задержания".