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Турция рассчитывает найти еще больше газа в Черном и Средиземном морях

20:28 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в понедельник предположение, что его страна может найти еще месторождения природного газа в Черном море. С таким утверждением он выступил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

"Обнаруженные в Черном море запасы газа являются лишь частью большего источника [природного газа]. Хорошие новости [по этой теме] продолжат поступать, там не может быть лишь одна скважина, - считает турецкий лидер. - Мы также ожидаем [аналогичных] хороших новостей из Средиземного моря (где Турция также проводит геологоразведочные работы - прим. ТАСС)".

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