Несколько подразделений белорусской армии будут приведены в высшую боеготовность

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - отметили в оборонном ведомстве.