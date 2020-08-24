0
0
31
НОВОСТИ

Несколько подразделений белорусской армии будут приведены в высшую боеготовность

21:40 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - отметили в оборонном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 24.08.2020
Врачи в Омске собираются выяснить, почему результаты анализов Навального имеют расхождения
0
65
20:28 24.08.2020
Турция рассчитывает найти еще больше газа в Черном и Средиземном морях
0
176
19:50 24.08.2020
На площади Независимости в Минске ОМОН задерживает протестующих - СМИ
0
299
19:35 24.08.2020
Меркель и Маас призвали Россию расследовать ухудшение здоровья Навального
0
249
19:20 24.08.2020
Республиканская партия США официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
0
205
18:36 24.08.2020
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвана к белорусским следователям
0
308
18:00 24.08.2020
Зеленский хочет верить, что война в Донбассе прекратится в этом году
0
338
17:50 24.08.2020
Жители Белоруссии активно скупают иностранную валюту - СМИ
0
321
17:47 24.08.2020
Врачи клиники "Шарите" сообщили о состоянии Навального
0
463
17:35 24.08.2020
Музеям вновь разрешено принимать туристические группы
0
270

Возврат к списку