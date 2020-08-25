Из-за тайфуна "Бави" в Китае объявлен желтый уровень опасности
08:10 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная метеорологическая служба Китая объявила во вторник желтый уровень опасности из-за тайфуна "Бави". Согласно местной системе мониторинга тропических циклонов, его эпицентр в настоящее время находится в Восточно-Китайском море примерно в 330 километрах к юго-востоку от города Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян), тайфун продолжает движение в северо-западном направлении в сторону Корейского полуострова.
Скорость ветра в центральной части тайфуна достигает порядка 40 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют его усиление в ближайшее время до 45-50 метров в секунду. 26 августа тропический циклон войдет в южную часть Желтого моря и продолжит движение между восточной китайской провинцией Шаньдун и Корейским полуостровом в северном направлении.
Штормовое предупреждение объявлено в восточных провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун и северо-восточной провинции Ляонин, которые ощутят на себе влияние циклона. В ряде прибрежных районах в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер и сильные ливни. Местные власти в настоящее время принимают необходимые меры предосторожности в целях минимизации возможного ущерба в потенциально опасных районах, отменены массовые мероприятия и проведение всех высотных работ.
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