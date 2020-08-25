Из-за коронавируса во всем мире туристическая сфера потеряла около $320 млрд, 120 млн рабочих мест - генсек ООН
09:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери туристической сферы из- за пандемии коронавируса во всем мире составили около $320 млрд, 120 млн рабочих мест оказались под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в связи с презентацией доклада о влиянии пандемии коронавируса на туристический сектор.
"В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического сектора составили около $320 млрд", - отметил он. "В целом 120 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой", - добавил генсек.
Гутерриш подчеркнул, что необходимо восстановить туристический сектор. "Но это должно происходить с учетом безопасности людей и сохранения окружающей среды", - указал он.
Генсек предупредил, что "связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться, если туризм будет восстанавливаться без учета экологии".
НОВОСТИ
- 08:30 25.08.2020
- Список самых богатейших семей в Росссии по версии журнала Forbes возглавили Ротенберги
- 08:20 25.08.2020
- Обвинения в попытке "русских хакеров" добыть информацию о вакцине от COVID-19 тенденциозная риторика - замсекретаря СБ РФ
- 08:10 25.08.2020
- Из-за тайфуна "Бави" в Китае объявлен желтый уровень опасности
- 08:00 25.08.2020
- В 2020 самым популярным у россиян местом отдыха стал Крым - опрос
- 22:00 24.08.2020
- Врачи в Омске собираются выяснить, почему результаты анализов Навального имеют расхождения
- 21:40 24.08.2020
- Несколько подразделений белорусской армии будут приведены в высшую боеготовность
- 20:28 24.08.2020
- Турция рассчитывает найти еще больше газа в Черном и Средиземном морях
- 19:50 24.08.2020
- На площади Независимости в Минске ОМОН задерживает протестующих - СМИ
- 19:35 24.08.2020
- Меркель и Маас призвали Россию расследовать ухудшение здоровья Навального
- 19:20 24.08.2020
- Республиканская партия США официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать