Из-за коронавируса во всем мире туристическая сфера потеряла около $320 млрд, 120 млн рабочих мест - генсек ООН

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери туристической сферы из- за пандемии коронавируса во всем мире составили около $320 млрд, 120 млн рабочих мест оказались под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в связи с презентацией доклада о влиянии пандемии коронавируса на туристический сектор.

"В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического сектора составили около $320 млрд", - отметил он. "В целом 120 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой", - добавил генсек.

Гутерриш подчеркнул, что необходимо восстановить туристический сектор. "Но это должно происходить с учетом безопасности людей и сохранения окружающей среды", - указал он.

Генсек предупредил, что "связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться, если туризм будет восстанавливаться без учета экологии".