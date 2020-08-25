Обвинения в попытке "русских хакеров" добыть информацию о вакцине от COVID-19 тенденциозная риторика - замсекретаря СБ РФ

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов считает обвинения в попытке "русских хакеров" добыть информацию о разработке вакцин от коронавируса примером тенденциозной риторики со стороны Запада.

"Примеров тенденциозной риторики со стороны наших оппонентов можно привести немало", - сказал он в интервью еженедельнику "Аргументы и факты", комментируя обвинения в адрес РФ со стороны западных стран в сфере кибербезопасности.

"Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады", - отметил Храмов, подчеркнув, что "аналогичным образом раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом".

Кроме того, замсекретаря СБ РФ напомнил и о выдвижении "в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года". "Отдельная тема - мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий. Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", - подчеркнул Храмов.