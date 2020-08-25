Из-за вспышки коронавируса в Сеуле перевели на дистанционный режим работы детские сады и школы
09:20 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Республики Корея перевели на дистанционный режим работы детские сады и школы в столичном регионе в период с 26 августа по 11 сентября. Как сообщило во вторник министерство образования, соответствующее решение было принято из-за роста числа новых случаев коронавируса.
Большинство из них приходится на столичный регион, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо.
"Перевод на дистанционное обучение является превентивной мерой, призванной замедлить распространение вируса", - отмечается в сообщении. Исключение сделано лишь для учащихся выпускных классов школ, которые готовятся к сдаче единого государственного экзамена в начале декабря. За последние две недели коронавирус был подтвержден у 150 учеников и 43 преподавателей школ столичного региона.
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