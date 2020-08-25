К 2022 году Япония хочет вернуть темпы роста ВВП к докоронавирусным показателям
10:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии поставили цель вернуть темпы роста валового внутреннего продукта страны к докоронавирусным показателям к концу 2021 финансового года (завершается 31 марта 2022 года - прим. ТАСС). Об этом во вторник журналистам заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.
"Мы сможем вернуться к росту, если нам удастся создать новую бизнес-модель", - отметил он, подчеркнув, что важную роль в этом должно сыграть ускорение цифровизации экономики.
17 августа правительство страны опубликовало статистические данные, согласно которым сокращение ВВП Японии за первый квартал текущего финансового года (с 1 апреля по 30 июня - прим. ТАСС) составило 27,8% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Это стало самым крупным падением с 1980 года, когда в стране начали вести подобную статистику.
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