К 2022 году Япония хочет вернуть темпы роста ВВП к докоронавирусным показателям

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии поставили цель вернуть темпы роста валового внутреннего продукта страны к докоронавирусным показателям к концу 2021 финансового года (завершается 31 марта 2022 года - прим. ТАСС). Об этом во вторник журналистам заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

"Мы сможем вернуться к росту, если нам удастся создать новую бизнес-модель", - отметил он, подчеркнув, что важную роль в этом должно сыграть ускорение цифровизации экономики.

17 августа правительство страны опубликовало статистические данные, согласно которым сокращение ВВП Японии за первый квартал текущего финансового года (с 1 апреля по 30 июня - прим. ТАСС) составило 27,8% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Это стало самым крупным падением с 1980 года, когда в стране начали вести подобную статистику.