Выводы об отравлении Навального поспешны и пока не доказаны - врач
10:10 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения об отравлении блогера Алексея Навального являются поспешными, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях. Об этом заявил во вторник ТАСС руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.
"В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами", - сказал он.
По словам Шигеева, "в данный момент речь может идти лишь о том, что у пациента было установлено снижение активности холинэстеразы, отсюда делается вывод, что речь идет об отравлении ингибиторами холинэстеразы". "Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены. Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений", - пояснил собеседник агентства.
В связи с этим, продолжил он, "только лишь одно биохимическое определение активности холинэстеразы крови имеет относительную диагностическую ценность, тем более в условиях, когда известно, что активность холинэстеразы крови заметно колеблется у разных людей, а также при некоторых хронических заболеваниях (туберкулез, рак, гепатит и другие)". "А ингибиторы холинэстеразы - это не только фосфорорганические отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты: акридины, пиперидины и карбаматы, широко использующиеся в неврологии и психиатрии, которые любой человек может принимать по тем или иным причинам", - добавил он. Кроме того, уточнил Шигеев, "при лечении в отделении реанимации больному могут вводить множество лекарственных препаратов, в том числе и подобного типа".
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