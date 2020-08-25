Вторая фаза клинических испытаний оксфордской вакцины от COVID-19 началась в Индии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Институт сыворотки Индии во вторник приступит ко второй фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно Оксфордским университетом и британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека"). Об этом сообщает газета "Хинду".

"Испытания будут проводиться на основе партнерства Института сыворотки Индии (SII) в городе Пуна с разработчиками вакцины после того, как было получено их одобрение индийской Центральной организацией по контролю за стандартами на лекарственные средства (CDSCO)", - цитирует издание заявление представителя руководства SII Пракаша Кумара Сингха.

"Мы уверены в возможности сделать эту вакцину от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 доступной и соответствующей уровню мирового класса для жителей нашей страны", - сказал он.

Испытания оксфордской вакцины будут проводиться специалистами SII на базе 17 индийских медучреждений в различных регионах страны, в исследованиях примут участие около 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.