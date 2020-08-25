Арктическая экспедиция РГО обнаружили на Новой Земле продовольственный склад XIX века

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники комплексной арктической экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота обнаружили на Новой Земле продовольственный склад австро-венгерской экспедиции позапрошлого столетия. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РГО.

"Экспедиционный отряд РГО и Северного флота в рамках совместной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова (архипелаг Новая Земля) продуктовый склад австро-венгерской экспедиции Карла Вальпрехта и Юлиуса Пайера (1872-1874). В его составе обнаружено девять бочек для хлеба и семь ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в неудовлетворительном состоянии - все это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанные камнями. Исследователи доставили часть обнаруженных артефактов на борт морского буксира МБ-12, где их детально обследуют", - говорится в сообщении.

Помимо продуктового склада исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.

"Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях - минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. На этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли", - отмечает пресс-служба.