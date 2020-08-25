Показ камуфляжных ряс на форуме "Армия-2020" не согласован с церковью
11:30 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстрация камуфляжной одежды для священников на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в Подмосковье не была согласована с соответствующими органами Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
"С церковью не согласован вопрос, никакой проработки не было", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такой вариант возможен "как вариант для начала обсуждения", но является не совсем корректным.
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