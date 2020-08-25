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На следующей неделе пройдет набор добровольцев для участия в ﻿III этапе исследований вакцины "Спутник V"

12:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Набор добровольцев, которые будут участвовать в третьем, пострегистрационном этапе исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может начаться на следующей неделе. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов. Это параллельно пойдет уже с применением [вакцины] в клинической практике", - сказал он.

Ранее директор НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что к третьему этапу исследования вакцины планируется привлечь около 40 тыс. добровольцев.

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