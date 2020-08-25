На следующей неделе пройдет набор добровольцев для участия в III этапе исследований вакцины "Спутник V"
12:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Набор добровольцев, которые будут участвовать в третьем, пострегистрационном этапе исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может начаться на следующей неделе. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.
"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов. Это параллельно пойдет уже с применением [вакцины] в клинической практике", - сказал он.
Ранее директор НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что к третьему этапу исследования вакцины планируется привлечь около 40 тыс. добровольцев.
НОВОСТИ
- 11:30 25.08.2020
- Показ камуфляжных ряс на форуме "Армия-2020" не согласован с церковью
- 11:20 25.08.2020
- Арктическая экспедиция РГО обнаружили на Новой Земле продовольственный склад XIX века
- 11:10 25.08.2020
- Сотрудники "Яндекса" покидают Минск
- 11:00 25.08.2020
- Вторая фаза клинических испытаний оксфордской вакцины от COVID-19 началась в Индии
- 10:20 25.08.2020
- Роспотребнадзор проверяет летучих мышей на коронавирус
- 10:10 25.08.2020
- Выводы об отравлении Навального поспешны и пока не доказаны - врач
- 10:00 25.08.2020
- К 2022 году Япония хочет вернуть темпы роста ВВП к докоронавирусным показателям
- 09:20 25.08.2020
- Из-за вспышки коронавируса в Сеуле перевели на дистанционный режим работы детские сады и школы
- 09:10 25.08.2020
- До 2025 года федеральная космическая программа урезана на 150 млрд рублей - Рогозин
- 09:00 25.08.2020
- Из-за коронавируса во всем мире туристическая сфера потеряла около $320 млрд, 120 млн рабочих мест - генсек ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать