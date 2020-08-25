Опрос: Большинство компаний в РФ не планируют сокращения сотрудников

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 80% организаций продолжают работать после пандемии и не планируют сокращения сотрудников, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты совместного исследования фонда Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

"Подавляющее большинство компаний работают в период пандемии и не планируют сокращения сотрудников (81%), а 3% даже увеличили или планируют увеличить штат в нынешней ситуации", - говорится в сообщении ВЦИОМ. О сокращении численности сотрудников в организациях рассказали 2% респондентов, а о полной остановке деятельности - 7%.

Каждый второй респондент (48%) рассказал, что продолжает работать как обычно, 44% работают удаленно. Еще 6% находятся дома с сохранением заработка.

"Перспективы спроса на квалифицированных сотрудников после окончания пандемии выглядят оптимистично: более половины работодателей считают, что спрос не изменится (63%). О том, что он вырастет значительно, сообщают 7% опрошенных, незначительно - еще 6%", - отмечено в материалах опроса. При этом снижения спроса ожидают только 7% респондентов.

"Несмотря на общее негативное влияние пандемии на экономическую активность, структура спроса работодателей на квалифицированные кадры не изменилась существенно: кризисные явления мало затронули бюджетный сектор, а также сферу ИКТ. Программисты, врачи и учителя по-прежнему востребованы на рынке труда. В первую пятерку входят также инженерные специальности, в которых работодатели традиционно испытывают дефицит", - прокомментировала результаты опроса первый заместитель генерального директора НАРК Юлия Смирнова, чьи слова приводятся в сообщении.

Данное исследование предпринято в рамках и на программно-аппаратной базе проекта создания национальной системы квалификаций. Фонд ВЦИОМ провел онлайн-опрос с использованием специализированного программно-аппаратного комплекса с 6 мая по 29 июня 2020 г. Опрос работодателей, представленных руководителями предприятий, линейными руководителями и сотрудниками HR-служб, проводился методом добровольного отбора по отраслям, выбранным для участия в исследовании. Объем выборки - 4 131 респондент. Предельная ошибка выборки составляет 1,7%.