0
0
53
НОВОСТИ

Случай повторного заражения у пациента с ослабленной иммунной системой выявлен в Нидерландах

13:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случай повторного заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах, речь идет о пожилом пациенте с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"В Нидерландах также имеет место один случай повторного заражения", - заявила в интервью телеканалу вирусолог Марион Копманс, комментируя случай повторного заражения в Гонконге. Она уточнила, что речь идет о пожилом пациенте с ослабленной иммунной системой, однако отказалась предоставлять более подробную информацию о его состоянии.

"Коронавирусные инфекции имеют различные генетические коды, - сказала вирусолог. - Чтобы случай был официально признан повторным заражением, генетический код первой инфекции должен отличаться от генетического кода второй инфекции". По ее словам, это было подтверждено в обоих случаях - и в Нидерландах, и в Гонконге.

Копманс добавила, что не сильно обеспокоена проблемой повторного заражения, но подчеркнула, что вопрос эффективности и продолжительности иммунитета у переболевших требует дополнительного изучения. "Нужно посмотреть, будут ли повторные заражения происходить чаще, - отметила она. - Для этого необходимо наблюдать за большими группами пациентов, а также следить за генетическими кодами самих вирусов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 25.08.2020
Тихановска заявила, что готова вступить в переговоры с властями Белоруссии
0
47
13:10 25.08.2020
Факт отравления Навального станет поводом для расследования, если будет это установлено - Песков
0
74
12:10 25.08.2020
Опрос: Большинство компаний в РФ не планируют сокращения сотрудников
0
126
12:00 25.08.2020
На следующей неделе пройдет набор добровольцев для участия в ﻿III этапе исследований вакцины "Спутник V"
0
142
11:30 25.08.2020
Показ камуфляжных ряс на форуме "Армия-2020" не согласован с церковью
0
181
11:20 25.08.2020
Арктическая экспедиция РГО обнаружили на Новой Земле продовольственный склад XIX века
0
254
11:10 25.08.2020
Сотрудники "Яндекса" покидают Минск
0
289
11:00 25.08.2020
Вторая фаза клинических испытаний оксфордской вакцины от COVID-19 началась в Индии
0
233
10:20 25.08.2020
Роспотребнадзор проверяет летучих мышей на коронавирус
0
226
10:10 25.08.2020
Выводы об отравлении Навального поспешны и пока не доказаны - врач
0
371

Возврат к списку