Случай повторного заражения у пациента с ослабленной иммунной системой выявлен в Нидерландах
13:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случай повторного заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах, речь идет о пожилом пациенте с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
"В Нидерландах также имеет место один случай повторного заражения", - заявила в интервью телеканалу вирусолог Марион Копманс, комментируя случай повторного заражения в Гонконге. Она уточнила, что речь идет о пожилом пациенте с ослабленной иммунной системой, однако отказалась предоставлять более подробную информацию о его состоянии.
"Коронавирусные инфекции имеют различные генетические коды, - сказала вирусолог. - Чтобы случай был официально признан повторным заражением, генетический код первой инфекции должен отличаться от генетического кода второй инфекции". По ее словам, это было подтверждено в обоих случаях - и в Нидерландах, и в Гонконге.
Копманс добавила, что не сильно обеспокоена проблемой повторного заражения, но подчеркнула, что вопрос эффективности и продолжительности иммунитета у переболевших требует дополнительного изучения. "Нужно посмотреть, будут ли повторные заражения происходить чаще, - отметила она. - Для этого необходимо наблюдать за большими группами пациентов, а также следить за генетическими кодами самих вирусов".
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