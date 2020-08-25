Факт отравления Навального станет поводом для расследования, если будет это установлено - Песков

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если факт отравления блогера Алексея Навального каким-либо определенным веществом будет установлен, это станет поводом для расследования. Об этом заявил журналистам во вторник пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования", - сказал он.