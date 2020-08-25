Тихановска заявила, что готова вступить в переговоры с властями Белоруссии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская оппозиция заявила о готовности выдвинуть своих представителей для переговоров с властями.

"Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", - заявила по видеосвязи во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитете по иностранным делам Европарламента.