Повторное заражение коронавирусом в ВОЗ расценивают как крайне редкое явление
14:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вопрос о повторном заражении коронавирусом нуждается в дополнительном изучении в том, что касается формирования иммунитета. Случи подобного инфицирования крайне редки, но их нельзя полностью исключить, заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Журналисты попросили ее прокомментировать сообщения, поступившие из Гонконга, о повторном заражении местного жителя коронавирусом. Как отметила Харрис, в ВОЗ и прежде поступали сведения о людях, у которых тестирование показывало то отсутствие коронавируса, то его наличие. "Не было ясно, это проблема с тестированием, или же люди действительно заболевают вторично", - сказала она.
Однако с случае с Гонконгом, подчеркнула Харрис, речь идет о "задокументированном" заболевании. Такого рода инфицирование, по ее словам, является крайне редким событием - "один случай на более чем 23 млн". "Мы, вероятно, увидим и другие задокументированные случаи. Но, как представляется, речь не идет об обычном событии".
"Важно понять, что это означает с точки зрения иммунитета", - продолжила официальный представитель. Она напомнила, что в настоящее время ведутся обширные исследования на этот счет: об антителах в организме переболевших людей и о длительности иммунной защиты после заболевания.
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