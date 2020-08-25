ЕС и РФ готовы помочь урегулировать ситуацию в Белоруссии, если это востребовано самой страной - Песков

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Россия могут заявлять о готовности помочь урегулировать ситуацию в Белоруссии, но это содействие должно быть востребовано Минском. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о его готовности поехать в Белоруссию для поиска выхода из кризиса в этой стране.

"Евросоюз и Россия могут констатировать свою готовность оказать любое возможное содействие для урегулирования ситуации, но в данном случае речь идет о том, требуется ли это содействие руководству Белоруссии и согласно ли оно на это", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Белоруссии есть легитимное руководство, и внешнее посредничество - "это прежде всего вопрос решения руководства страны". "Сейчас многие страны готовы оказать любое возможное содействие, но в первую очередь это содействие должно быть востребовано самой страной", - указал он.

Комментируя заявления ряда представителей оппозиции в Белоруссии о том, что их отношение к России не изменилось в худшую сторону, Песков сказал: "Это можно только приветствовать, мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития двусторонних отношений". В то же время он добавил, что "там вряд ли можно говорить о какой- то единой оппозиции (в Белоруссии), там есть разные представители".