Юлия Тимашенко, заразившаяся коронавирусом, остается в тяжелом состоянии - пресс-секретарь
14:20 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние здоровья лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой подтвержден коронавирус, остается тяжелым. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
"Состояние Юлии Владимировны пока без изменений, остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", - сказала она.
При этом пресс-секретарь воздержалась от указания иных подробностей, связанных с лечением лидера партии. Не известно и медицинское учреждение, где находится Тимошенко.
По данным ряда украинских СМИ, которые ссылаются на источники, знакомые с ситуацией, врачи подключили Тимошенко к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее держится высокая температура. У дочери Тимошенко Евгении и ее зятя Артура Чечеткина болезнь проходит в легкой форме. О том, что у Тимошенко и членов ее семьи выявлен коронавирус, стало известно в минувшее воскресенье.
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