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НОВОСТИ

Определены победители «Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы» 2020

14:10 25.08.2020

24 августа 2020 года в московском театре Et Cetera состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы», посвященного Великой Отечественной войне.

В основных номинациях победили:

в номинации «Телевизионный художественный фильм» - «Семь пар нечистых» (телеканал-вещатель НТВ),

в номинации «Телевизионный художественный сериал» - «Зорге» («Первый канал»),

в номинации «Телевизионный документальный фильм» - «Война и мир Даниила Гранина» («Первый канал»).

Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала был признан Алексей Сидоров за фильм «Т-34» («Россия 1»), лучшей актрисой Ирина Старшенбаум за роль в фильме «Т-34», лучшим актером Александр Панкратов-Черный за роль в фильме «По законам военного времени» (Первый канал).

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