Карантин в Украине могут продлить до 1 ноября
15:15 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины намерено продлить в стране карантин до 1 ноября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
"На Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных, в связи с чем кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября", - процитировала заявление Шмыгаля пресс-служба президента Украины.
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