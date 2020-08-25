Карантин в Украине могут продлить до 1 ноября

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины намерено продлить в стране карантин до 1 ноября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"На Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных, в связи с чем кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября", - процитировала заявление Шмыгаля пресс-служба президента Украины.